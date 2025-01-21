В Воронежской области из-за рухнувшего БПЛА повторно загорелась нефтебаза

В Воронежской области из-за падения одного из сбитых БПЛА опять загорелась нефтебаза. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Александр Гусев.

Он рассказал, что в Лискинском районе области заметили и ликвидировали несколько дронов. В результате их падения никто не пострадал.

«Пожарные и оперативные службы продолжат тушение [на нефтебазе], как только это будет безопасно», — сообщил чиновник.

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Он добавил, что в регионе по-прежнему действует режим опасности атаки дронов.

В ночь на 16 января беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Лискинском районе региона. ВСУ выпустили 10 дронов. К утру 20 января пожарные потушили на нефтебазе два резервуара из четырех. Гусев заявил, что борьбе с огнем мешает вероятность повторных атак. По его словам, угрозы населению в связи с пожаром на нефтебазе нет.

Ранее появились кадрывозникшего из-за дрона пожара на нефтебазе.