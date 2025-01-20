Охранник монастыря задержан за совращение девочки в Калужской области

Охранник монастыря «Оптина пустынь» задержан за совращение девятилетней девочки в Калужской области. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает Baza.

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Отмечается, что дело в отношении 55-летнего жителя Козельска было возбуждено 16 января. По версии следствия, Сергей познакомился с третьеклассницей летом 2024 года. Девочка жила в Калуге и приехала в Козельск на каникулы.

Об отношениях Сергея с девочкой стало известно в январе 2025 года. По версии следствия, мужчина привел школьницу к себе домой в квартиру на Майской улице и совращал ее, демонстрируя свои гениталии и фотографии в обнаженном виде, а также укусив девочку за ягодицы.

Через некоторое время девочка рассказала о случившемся родителям, и 16 января мужчина был задержан. Было возбуждено уголовное дело по факту «насильственных действий сексуального характера», передает Telegram-канал.

Учительница из Великобритании 37-летняя Люси Лапторн из графства Корнуолл, была пожизненно отстранена от преподавательской деятельности за сексуальные отношения со студентом. Она полностью признала свою вину и рассказала, что подобные случаи происходили неоднократно. Женщина выразила глубокое раскаяние, назвав свое поведение «преступным и непростительным».

Студент обвинил дочь нефтяника-миллионера в совращении. С его слов, дама сердца пичкала его алкоголем с наркотиками и в этом состоянии склоняла к сексу. На момент начала отношений парню было всего 14 лет.