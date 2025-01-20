На заводе одного из главных производителей полипропилена в РФ вспыхнул пожар

Возгорание произошло на нефтехимическом предприятии «Полиом» в Омске, один рабочий пострадал.

Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя управления регионального СК Лариса Болдинова.

«Один рабочий получил ожоги второй степени, он находится в удовлетворительном состоянии», — рассказала она.

Уточняется, что спасатели тушат открытое горение на секции подготовки триэтилалюминия. В ликвидации пожара задействованы 18 спасателей и пять единиц техники.

Ранее при пожаре в частном доме в Оренбурге погибли двое детей, четверо пострадали. В связи с этим СК возбудил уголовное дело.