Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Рязанскую область

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Рязанскую область жертв и пострадавших нет. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Павел Малков.

Сегодня Минобороны России сообщило, что за ночь был сбит 31 беспилотник ВСУ. Больше всего - 14 БПЛА – силы ПВО уничтожили над Брянской областью.

На российском предприятии после падения обломков беспилотника начался пожар

По словам губернатора Павла Малкова, над территорией Рязанской области были уничтожены два беспилотных летательных аппарата

«По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет», - пояснил глава региона.

Накануне в Минобороны РФ сообщили об ударах по военным аэродромам Киева. Также российские средства ПВО уничтожили три снаряда американской системы HIMARS и 66 беспилотников самолетного типа.