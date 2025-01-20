Задержан избивавший солдат в воинской части российский военнослужащий

Военнослужащего, который избил сослуживцев в воинской части Республики Тыва, задержали и отправили под стражу. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

«Военнослужащий, применивший физическую силу к сослуживцам воинской части дислоцированной в Республике Тыва, задержан и помещен под стражу», — заявили в пресс-службе.

Там добавили, что против него возбудили уголовное дело.

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Также известно, что комиссия Минобороны России вместе с правоохранительными органами работает над выяснением обстоятельств инцидента.

В Туве начали проверку после того, как в сети появилось видео избиения контрактников в воинской части перед отправкой в зону проведения специальной военной операции. На видеозаписях зафиксированы случаи жестокого обращения с военнослужащими, в том числе избиения и применение электрошокеров.