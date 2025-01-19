Семья умершего от армянской минералки предпринимателя подала миллиардный иск

К армянской компании ЗАО «Джермук Групп», выпускающей минеральную воду «Джермук», подан иск на сумму 1,5 миллиарда рублей. Истцами выступают родственники Олега Гусова, скончавшегося из того, что в бутылке с минеральной водой оказалась уксусная кислота. Предполагается, что именно ошибка на производстве стала причиной его смерти.

«... к армянскому ЗАО „Джермук Групп“, выпускающему популярную в России минеральную воду „Джермук“, его представителям и распространителю в РФ подан иск на 1,5 миллиарда руб. В феврале прошлого года предприниматель из Владикавказа Олег Гусов, выпив этой минералки, скончался от ожогов — в стеклянной бутылке оказалась уксусная кислота», — пишет «Коммерсант».

Иск «О взыскании вреда» зарегистрирован во Владикавказе от имени вдовы и двух дочерей погибшего. Версия о том, что производитель минеральной воды причастен к смерти Гусова, стала основной не только для его родных, но и для органов следствия. При этом следствие столкнулось с проблемами сотрудничества со стороны армянской компании.

Дополнительные детали случая указывают на то, что Гусов приобрел упаковку минеральной воды на местном рынке в феврале 2024 года. Через короткий промежуток времени после употребления напитка он почувствовал резкое ухудшение здоровья, что привело к его скоропостижной смерти.