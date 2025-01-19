Бывший ростовский губернатор может стать фигурантом уголовного дела

Бывший губернатор Ростовской области Василий Голубев может оказаться среди подозреваемых и причастных к махинациям. Об этом сообщает портал 161.ru со ссылкой на источник.

В настоящее время силовики изучают крупный проект Западная хорда, изначально оцениваемый в 30 млрд рублей. Он был профинансирован из федерального бюджета.

«Голубев ушел в отставку после обысков, которые были проведены у него из-за дела по Западной хорде. Но, как удалось выяснить силовикам, его подручный плотно работал с компанией «Т-Транс». <...> Окунев выдавал фирме много госконтрактов, включая Западную хорду», — рассказал источник издания.

Губернатор Ростовской области Голубев заявил об уходе в отставку из-за смены работы 4 ноября.