В Крыму произошли два землетрясения

В Ялтинском регионе в Крыму в воскресенье, 19 января, зафиксировали два землетрясения и шесть слабых афтершоков. об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени Вернадского Марину Бондарь.

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По словам Бондарь, первый толчок произошел в 4:59 по московскому времени на суше, магнитуда составила 2,8. После этого последовало шесть афтершоков. Затем, в 12:09, был зафиксирован более слабый толчок — магнитудой 2,0.

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