СК возбудил уголовное дело по факту убийства жителей села Русское Поречное
Следственный комитет (СК) РФ инициировал уголовное производство по делу об убийстве мирных жителей села Русское Поречное Курской области, совершенном военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Об этом в воскресенье, 19 января, сообщили в пресс-службе ведомства.
— Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении участников вооруженных украинских формирований, причастных к террористическому акту против мирного населения Курской области, — уточнили следователи.
Установлено, что в январе 2025 года украинские подразделения убили не менее семи гражданских лиц, которые скрывались в подвале одного из жилых домов, передает ТАСС.
Останки мирных жителей обнаружили в подвалах Русского Поречного, которое было освобождено от украинских военных. В Telegram-канале группировки «Север» были размещены кадры преступлений боевиков ВСУ в населенном пункте.
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, зверства, совершенные против мирных жителей в селе Русское Поречное, являются ярким свидетельством террористической сущности киевского режима.