«Человеки-пауки» подрались в Красноярском крае

«Человеки-пауки» устроили драку на парковке в Красноярском крае. Об этом в воскресенье, 19 января, сообщает Kras Mash.

Инцидент произошел на рынке «Заречный» в Минусинске. Четверо мужчин, одетых в костюмы человеков-пауков, устроили драку, после чего разошлись, передает Telegram-канал.

Ранее, 28 октября, член местного Совета депутатов Владимир Марыгин в состоянии алкогольного опьянения подрался сотрудниками правоохранительных органов в баре в Мурманской области. По словам местных жителей, он выпивал со своей женой в баре «Кружка». Сотрудники заведения попросили его уйти, потому что депутат уснул за столом. Марыгин не услышал просьбу персонала заведения и начал драться с работниками. Владелец бара вызвал наряд полиции, но мужчина продолжил скандалить, оказывая сопротивление полицейским.

Ранее в Ульяновске неизвестный избил пожилую женщину, когда она продавала цветы у магазина. Инцидент произошел возле магазина «Гуливер». Позднее мужчина был задержан, он полностью признал вину и принес извинения.

26 октября в Химках сотрудники полиции арестовали таксиста, подозреваемого в нападении на пассажира. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.