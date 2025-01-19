На крещенских купаниях в Екатеринбурге произошли драки из-за очередей

В Екатеринбурге праздник Крещения был омрачен двумя драками, которые произошли в очереди на купания на озере Шарташ.

Инциденты попали в трансляцию с места событий издания E1.RU. Причиной конфликтов стали длинные очереди, образовавшиеся из-за ограничений по количеству людей, одновременно находящихся на льду. Некоторые пытались пролезть без очереди, что вызвало недовольство ожидающих, некоторые из которых провели на морозе более двух часов.

В одной из потасовок участвовали двое мужчин, а в другой взрослый мужчина толкнул 15-летнюю девочку, спровоцировав конфликт с ее матерью. Прибывшие на место полицейские увели участников драк для разбирательства.

Несмотря на неприятные инциденты, праздник не обошелся без позитивных моментов, например, купания иностранных студентов. Однако, как ранее писала "СП", одному студенту из эквадора стало плохо после того, как он нырнул в прорубь.