В Приморье при пожаре в частном доме погибли три человека

В Спасском районе Приморского края трое жителей погибли во время пожара в частном доме возле железнодорожной станции Свиягино. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

"На момент прибытия пожарных крыша дома была полностью охвачена пламенем. В ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили в доме тела погибших трех человек, а именно 55-летнего мужчины и двух женщин, личности которых устанавливаются", - сообщили в ведомстве.

Спасатели уточнили, что предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки, которая была проведена в доме самовольно. Площадь возгорания составила 70 кв. м, в ходе происшествия обрушилась крыша дома.