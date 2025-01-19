В Одессе девушка отбила своего парня у сотрудников военкомата

В Одессе девушка отбила своего парня у сотрудников ТЦК. Видео инцидента опубликовала "Страна.ua". В ролике видно, как по меньшей мере два сотрудника военкомата пытаются задержать молодого человека.

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Некоторое время они, несколько девушек и прохожих борются у черного автомобиля. В итоге молодой человек, которого удерживал один из сотрудников ТЦК, вырывается и убегает. За ним бросается второй военком, его преследует девушка в черной куртке. 18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине.

Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт. С октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.