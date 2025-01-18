В зоопарке Германии застрелили 4 «лишних» антилоп

В зоопарке Лейпцига застрелили четырех антилоп личи, чтобы «контролировать популяцию» и обеспечить хищников мясом. Об этом сообщает Leipziger Volkszeitung.

Издание пишет, что четыре антилопы были застрелены в Лейпцигском зоопарке, чтобы «регулировать популяцию» этих животных. Инцидент произошел накануне, прохожие услышали пять выстрелов около 8:00 утра.

«В пятницу утром в Лейпцигском зоопарке были застрелены четыре антилопы личи… Они не могли оставаться в стаде по соображениям контроля над популяцией. Перевести трех самок и одного самца в другой зоопарк не удалось», — пишет газета.

Директор зоопарка Йорг Юнггольд заявил, что убийство питомцев — это единичные случаи. Однако они могут происходить «несколько раз в год», «когда все варианты исчерпаны и животных нельзя никуда перевезти».

По его словам, антилоп хотели переместить в другой зоопарк в рамках европейской программы по разведению исчезающих видов. Но эта попытка не увенчалась успехом.

В зоопарке также говорят, что отстрел антилоп помогает обеспечивать пищей хищников зоопарка.

Решение об убийстве животных принял «внутренний этический комитет зоопарка», в который входят несколько человек (от смотрителей до директора).

Личи — антилопа средних размеров, её высота в холке составляет около метра. Вид обитает в африканских странах.