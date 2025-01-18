Бастрыкин поручил проверить заявление австрийского политика о России

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям австрийского политика о России. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

В заявлении ведомства сказано, что в СМИ появилась информация о высказывании австрийского политика (его имя не называется). Он призывал к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

«Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России организовать по данному факту процессуальную проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка озвученным высказываниям», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне внук последнего императора Австро-Венгрии, депутат парламента Карл фон Габсбург призвал уничтожить Россию якобы для безопасности Европы.

В Доме Романовых заявили, что представитель рода Габсбургов сам себя унизил неразумным заявлением о планах по уничтожению России.