Имевший при себе оружие мужчина застрелил террориста в Тель-Авиве

В Израиле имевший при себе огнестрельное оружие мужчина застрелил террориста, который нападал на людей с ножом. Об этом пишет The Jerusalem Post.

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Инцидент произошел в субботу, 18 января, в Тель-Авиве на улице Микве-Исраэль.

По данным портала, молодой мужчина внезапно стал бросаться на прохожих, пытался зарезать их ножом. Ему удалось нанести серьезные ранения одному человеку, еще несколько прохожих получили легкие ранения.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь, получившего серьезные ранения мужчину госпитализировали в больницу Ихилов.

Правоохранители отметили, что террориста ликвидировал прохожий, у которого было при себе огнестрельное оружие.

По данным силовиков, злоумышленник — Салах Ихья, 19 лет, родом из Туль-Карема, находился на территории Израиля без разрешения. Полиция расследует причины и обстоятельства ЧП, ведет поиски возможных сообщников нападавшего.