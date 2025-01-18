В канализации российского города обнаружили нефтепродукты

На юге Волгограда выявили массовый сброс нефтепродуктов в канализацию. Об этом сообщает пресс-служба городских «Концессий водоснабжения».

Нефтепродукты обнаружили на насосной станции в Красноармейском районе города.

«Запрещенное к сбросу химическое вещество специалисты "Концессий водоснабжения" зафиксировали на КНС №5», — говорится в Telegram-канале коммунальной службы.

На данном участке городской канализационной системы работают экстренные службы, станция на данный момент функционирует в штатном режиме. Уровень загазованности не превышает нормы, выбросы не представляют угрозы ни для работников организации, ни для горожан. Специалисты взяли пробы сточных вод для проведения лабораторных исследований.

Ранее разлив нефти обнаружили в акватории Волги в районе Саратовского водохранилища. Нефть разлилась в районе садового некоммерческого товарищества «Садовод 7» городского округа Жигулевск. Местные жители сообщали, что пятно настолько большое, что «его границы теряются вдали».