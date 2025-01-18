На российском заводе разлилась кислота

В результате разлива кислоты на Надеждинском металлургическом заводе в Норильске пострадали три человека. Об этом ГСУ СК России по Красноярскому краю.

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Вечером 16 января в цеху производства нейтрализации серной кислоты во время запуска насоса произошел прорыв заслонки трубопровода. В этот момент там находилось двое рабочих и начальник смены. Когда случилась авария, начальник смены побежал на помощь коллегам, но поскользнулся. Кроме того, 26-летний и 31-летний мужчины получили химические ожоги и находятся в больнице.

Сейчас на заводе проводится проверка.

Ранее сообщалось, что у кормы танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Черном море, собрали почти 14 тонн мазута.