В Москве 92-летний пенсионер выбросил аферистам 100 тыс. долларов с балкона

Аферисты, использовавшие технологию подмены изображения, выдали себя за чиновников и обманули пожилого москвича. Он выбросил им с балкона крупную сумму в долларах, сообщает столичная прокуратура.

Телефонный аферист позвонил 92-летнему пенсионеру по видеосвязи, используя технологию подмены изображения. Он представился руководителем госоргана и убедил пожилого человека участвовать в «операции» по поимке преступников.

Злоумышленник выяснил, что у москвича хранятся дома 100 тыс. долларов и убедил передать их курьеру для размещения в «страховой ячейке».

В итоге пенсионер выбросил доллары с балкона, получив условный сигнал от приехавшего криминального курьера.

Злоумышленники также пытались похитить банковские вклады супруги пенсионера. После этого он понял, что его обманули, и обратился в полицию.

С поличным удалось задержать 20-летнего курьера, забравшего вторую часть денег у пенсионера.

В конце декабря сообщалось, что в России рассматривают возможность блокировки звонков в мессенджерах.