Пенсионер выбросил 100 тысяч долларов с балкона в Москве по указке мошенника

Пенсионер в Москве выбросил с балкона 100 тысяч долларов под давлением мошенника. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы.

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По информации правоохранителей, 92-летнему мужчине поступил видеозвонок от мошенника, который, используя технологию подмены изображения, представился как руководитель одного из государственных органов. Злоумышленник убедил пенсионера принять участие в фиктивной операции по задержанию преступников.

Мошенник угрожал мужчине обыском в его квартире. Зная, что у пенсионера на руках имеется 100 тысяч долларов, он убедил его передать эту сумму для последующего размещения в страховой ячейке. По указанию преступника пенсионер выбросил деньги с балкона после сигнала, поданного курьером.

В итоге сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего курьера, когда тот забирал вторую часть переданных средств, написали в Telegram-канале ведомства.

Ранее мошенники заставили пенсионерку из подмосковного Одинцова передать курьеру 300 тысяч рублей. Полиция задержала злоумышленника, которому пожилая дама отдала деньги.