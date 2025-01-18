В Испании на горнолыжном курорте рухнул подъемник с людьми

Кресельный подъемник оборвался на испанском горнолыжном курорте Астун, пострадали не менее 30 человек. Около 20 из них в тяжелом и очень тяжелом состоянии, пациентов транспортируют санавицией, сообщает испанское издание La Razon.

Инцидент произошел в субботу днем на курорте Астун в испанском автономном сообществе Арагон.

«Согласно первым сообщениям, кресельный подъемник оборвался из-за неисправности троса, что вызвало хаос среди лыжников и персонала курорта», — пишет издание.

Власти закрыли курорт до выяснения причин инцидента. На месте ЧП работает множество медиков и спасателей.

Правительство Арагона сообщило, что среди раненых девять человек находятся в очень тяжелом состоянии и восемь — в тяжелом.

Среди наиболее тяжелых случаев - женщина, которую на вертолете отправили в больницу Сарагосы. Остальных пострадавших везут в различные больницы региона.

Президент Арагона Хорхе Аскон и министр финансов Роберто Бермудес де Кастро, катавшиеся на лыжах на близлежащем курорте Формигаль, отправились на место происшествия. Они намерены координировать спасательные работы.