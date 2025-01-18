В Петербурге в тепловоз бросили коктейль Молотова

Неизвестные бросили коктейль Молотова в тепловоз в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает 78.ru. По данным источника издания, поджог совершили этой ночью в районе станции «Ручьи».

Журналисты отметили, что сейчас на месте работают силовики. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что два релейных шкафа подожгли на Ярославском направлении железной дороги в Москве. По предварительной информации, злоумышленник был один, его ищут правоохранители.

До этого Останкинский суд Москвы арестовал двух безработных мужчин по делу о теракте на железной дороге в Подмосковье. Инцидент произошел в Лобне и Дмитрове. Злоумышленники проникли на территорию станций, разбили стекло машиниста и подожгли кабину. В поезде в Лобне огонь не причинил существенного ущерба, однако в Дмитрове электричку пришлось снять с эксплуатации.

Кроме того, Смоленский областной суд приговорил к шести годам воспитательной колонии 16-летнего жителя Краснинского района Смоленской области за поджог релейных шкафов на железной дороге. Двое его подельников, не достигших возраста уголовной ответственности, поставлены на профилактический учет.