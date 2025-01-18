На аварийном танкере «Волгонефть-239» начали подогревать мазут, чтобы откачать из кормовой части судна и вывезти битумовозами. Об этом сообщает Минтранс России.

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Мазут нагревают до +45, чтобы он стал пластичным. Для этого через машинное отделение к танкам непрерывно подают пар.

«Специалисты Морспасслужбы зафиксировали, что температура общей массы мазута начала расти — сейчас она составляет 12 градусов», — сообщает Минтранс.

В четырёх танках судна находится почти 1500 тонн мазута. По оценкам специалистов, на их прогрев понадобится около трех дней. После этого груз перекачают насосами в битумовозы.

Откачивать мазут будут только при благоприятных погодных условиях. Планируются, что работы завершатся до конца января.

Сейчас температура воды в акватории составляет 8 градусов, температура воздуха +3.

В середине декабря в Керченском проливе два танкера с мазутом были сильно повреждены во время шторма. Это «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239».

В Черное море вылилось около 2 400 тонн нефтепродуктов.