Разлитый мазут грозит дойти до Турции и Грузии

Мазут, разлившийся в Черном море, может дойти до Грузии, Турции, Румынии и Болгарии. Об этом сообщил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

«Затронуть Абхазию, Грузию, Турцию может. До Турции может дойти с востока. На западном берегу — Румынию, Болгарию. И, конечно, Одессу и окрестности», — заявил Данилов-Данильян. Его слова передает РБК.

Прогнозирование распространения мазута — это сложно, потому что морские течения значительно отличаются от речных. Так, по словам эксперта, морские течения формируют своеобразную систему, в которой присутствует основное направление, от которого отходят различные ответвления. Согласно его словам, наблюдаемые загрязнения в различных районах Крыма произошли из-за «языков мазута». Тем не менее, многие участки крымского побережья пока не пострадали от загрязнения, и никаких отложений там не обнаружено. Однако гарантировать, что это не произойдет в будущем, невозможно, добавил Виктор Данилов-Данильян.

У кормы танкера «Волгонефть-239» собрали почти 14 тонн мазута

При распространении мазута до берегов других стран его концентрация будет значительно ниже. Что касается возможности масштабного перетока мазута в Азовское море, ученый считает это маловероятным.

«В Азовское море большое количество мазута скорее всего не попадет. К тому же это мелководное море, где все хорошо видно», — заключил Данилов-Данильян.

Ранее на пляжах в Краснодарском крае обнаружили новые фрагменты мазута. Сейчас специалисты просеивают песок, ликвидируя новые сгустки, передает «Национальная служба новостей». Также в Морспасслужбе сообщили, что рассмотрят возможность утилизации танкера «Волгонефть -239», с которого вылился мазут. Однако окончательное решение по судьбе танкера примет его владелец, пишет 360.ru.