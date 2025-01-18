В Анапе произошел повторный выброс мазута

В Анапе произошел выброс мазута на двух пляжах. О повторных выбросах нефтепродуктов агентству ТАСС рассказали в оперштабе Краснодарского края.

«Незначительные повторные выбросы мазута нашли на берегу Анапы в районе Витязевского лимана и пляжа у пансионата «Динамо». Их собирают в первую очередь», — рассказали в ведомстве.

Фрагменты нефтепродуктов на закрепленной за муниципалитетами территории обнаружили в Щербиновском, Белореченском, Крымском, Абинском, Успенском, Приморско-Ахтарском и Лабинском районах. За сутки с побережья вывезли 289 т загрязненной мазутом воды и почвы.

15 декабря в Керченском проливе в условиях сильного шторма потерпели крушение два нефтяных танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, общий объем вылившегося из танкеров мазута достигает почти 3,8 тыс. тонн.

17 декабря в Анапе и Темрюке развернули оперштабы после обнаружения пятен мазута у берегов.