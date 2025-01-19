Повторные выбросы нефтепродуктов обнаружены на пляжах Кубани

Повторные выбросы мазута на пляжи Краснодарского края после ЧП с танкерами по состоянию на воскресенье зафиксированы на 24 участках из 41. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

Утром 19 января команды из 41 муниципалитета Краснодарского края провели обследование территории, закрепленной за ними.

"Повторные выбросы нефтепродуктов зафиксировали на 24 участках пляжей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что загрязнение береговой полосы обнаружено в Анапе, ведутся работы по очистке.