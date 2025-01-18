Более 1 700 тонн нефтепродуктов вывезли с кормовой части "Волгонефти-239"

Более 1 700 тонн нефтесодержащей жидкости вывезено с кормовой части севшего на мель танкера "Волгонефть-239". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

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"Продолжаются работы по удалению нефтепродуктов в районе кормовой части танкера "Волгонефть-239". <…> Ведется просеивание загрязненного песка непосредственно на пляжах, а также дальнейший сбор загрязненных остатков. За сутки собрано с береговой линии и вывезено на площадки временного хранения 289 тонн отходов. В районе кормовой части танкера "Волгонефть-239", находящейся на мели, с береговой линии большегрузами совершено 230 рейсов, вывезена 1 721 тонна нефтесодержащей жидкости", - говорится в сообщении.

Для нефтепродуктов, собранных в районе танкера, на терминале навалочных грузов сформированы железнодорожные составы, которыми собранные отходы направляются на утилизацию.

По данным МЧС, всего с начала ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе на береговой линии трех субъектов РФ 412 межведомственными мониторинговыми группами проводится обследование 910 км. С береговой линии собрано более 167,5 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, вывезено на площадки временного хранения - 128,2 тыс. тонн, около 40 тыс. тонн - доставлены в специализированные организации для утилизации.

В Краснодарском крае протяженность обследования 220 км береговой линии, обнаружены единичные незначительные выбросы нефтепродуктов от центрального пляжа Анапы до мыса Железный Рог Темрюкского района. В Республике Крым обследовано 525,4 км берега от городского округа Керчь до населенного пункта Портовое Раздольненского района. Проведена очистка 181,2 км береговой линии. В Севастополе же протяженность обследования составляет 165 км береговой линии между населенными пунктами Ласпи и Андреевка.

В пресс-службе добавили, что всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены более 4,3 тыс. человек и свыше 740 единиц техники.