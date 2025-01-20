Проведенная экспертиза показала, что в крови умершего пресс-секретаря певца Ярослава Дронова (Shaman), руководителя пресс-службы «Европейской медиагруппы» Антона Коробкова-Землянского не обнаружено запрещенных веществ. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет РИА Новости.

Коробков-Землянский умер 10 ноября 2024 года. Ему было 40 лет. Последние 2,5 года он был руководителем пресс-службы Shaman.

По данным источника, по факту смерти Коробкова-Землянского провели судмедэкспертизу.

«Запрещенных веществ в крови не было», - пояснил собеседник агентства.

После известия о гибели пресс-секретаря Shaman написал у себя в соцсетях: «Царствия тебе Небесного, мой друг». Поклонники полагали, что он отменит свой концерт в Липецке, но мероприятие состоялось. Ярослав Дронов вышел на сцену в черной одежде и во время исполнения песни «Я останусь с тобой» заплакал на сцене. Похороны пресс-секретаря певца прошли 13 ноября 2024 года в закрытом режиме, только для близкого круга.