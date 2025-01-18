В Сальвадоре убили 29-летнюю россиянку

Дело россиянки Елены Новоселовой, которая с огнестрельным ранением скончалась в больнице Сальвадора, квалифицировали как убийство, сообщает национальная полиция Сальвадора.

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Гражданку РФ с огнестрельными ранениями обнаружил 16 января патруль, прибывший по вызову.

"Судебно-медицинская экспертиза показала, что на руках жертвы не было следов пороха, что исключает возможность того, что она держала в руках оружие, использованное при нападении", – говорится в сообщении полиции в Х.

В ходе расследования выяснилось, что Новоселова оказывала в этой стране эскорт-услуги, предлагая их онлайн под псевдонимом "Лолита ла Русита". По делу об убийстве задержан мужчина по имени Эрвин Лагос Андраде. Предварительно, он был ее сутенером.

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Ранее сообщалось, что автобус с российскими туристами попал в аварию на Южном скоростном шоссе Шри-Ланки утром 17 января. Машина столкнулась с грузовиком, перевозившим цемент.

Травмы в результате ДТП получили 19 человек. Кроме того, погиб водитель автобуса. Госпитализация потребовалась 12 туристам.