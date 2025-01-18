ВСУ атаковали нефтебазу в российском регионе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар с помощью дронов по нефтебазе в Узловском районе Тульской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам местных жителей, было слышно не менее десяти взрывов. После этого на предприятии начался пожар. По предварительной информации, пострадавших нет.

Появились подробности ночной атаки украинских БПЛА на нефтебазу под Воронежем

Вечером 15 января ВСУ атаковали беспилотниками нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области. На территории предприятия произошло возгорание, которое уже двое суток не удается потушить. В районе ввели режим ЧС.