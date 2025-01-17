При взрыве в доме в Богородске погибла женщина

Женщина погибла в результате взрыва в жилом доме в Богородске Нижегородской области, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

© Соцсети

Еще одна пострадавшая экстренно доставлена в больницу. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Ранее сообщалось, что в доме №15 на улице Огарева взорвался газ. Разрушилась одна из стен, загорелась квартира, огонь перешел на кровлю. Возгорание удалось локализовать на 250 квадратных метрах.