В Петербурге сосед спас пенсионерку от передачи аферистам почти 5 млн рублей

Житель Петербурга не позволил пенсионерке перевести деньги мошенникам. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

С женщиной связались аферисты и под видом сотрудников телекоммуникаций выманили у нее данные. Спустя некоторое время пенсионерку уговорили передать курьеру более 4,9 миллиона рублей.

В момент, когда петербурженка спускалась к доставщику, на нее обратил внимание сосед. Мужчина забрал у пожилой женщины телефон, позвонил сыну пенсионерки и вызвал полицию.

Сотрудники МВД задержали 17-летнего молодого человека из Новосибирска, который приехал забирать деньги. На данный момент подросток находится в изоляторе. Известно, что он нередко менял хостелы, в которых и проживал.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Москве мошенники во время разговора с пенсионером выяснили, что в квартире у него есть $100 тысяч. Аферисты убедили мужчину выбросить деньги в окно, где их поймал курьер.