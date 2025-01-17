В доме в Нижегородской области произошел взрыв газа

В двухэтажном здании в городе Богородск Нижегородской области произошел взрыв газа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно данным источника, взрыв произошел в доме на улице Огарева около 20:00. В результате взрыва на крыше здания начался сильный пожар. Кроме того, в одной из квартир произошло обрушение стены и потолка.

По предварительным данным, при взрыве никто не пострадал.

Ранее взрыв газа уничтожил одноэтажный жилой дом в Краснодаре.