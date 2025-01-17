В Петербурге эвакуировали более 700 человек из-за звонков из США

В Санкт-Петербурге эвакуировали более 700 человек из-за ложных звонков из США о заминированных объектах в городе. Об этом сообщает 78.ru.

По данным портала, сообщения из США поступили на электронную почту и телефонные номера различных учреждений в четверг, 16 января. В них говорилось о том, что в городе заминирован 21 объект, в том числе 16 объектов образования и один — торговли.

В результате было решено провести эвакуацию в двух зданиях, из них вывели 755 человек. По итогам проверки никаких взрывчатых веществ и взрывных устройств найдено не было.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по факту произошедшего.