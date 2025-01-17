Проводница высадила 81-летнюю пассажирку из электрички посреди леса в Алтайском крае

В Алтайском крае проводница электрички высадила 81-летнюю пассажирку высадили посреди леса на мороз. Об этом в пятницу, 17 января, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

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Согласно информации прокуратуры, 13 января проводница электрички Барнаул — Алейск не позволила 81-летней пенсионерке выйти на нужной станции и высадила ее посреди леса. Дочь пенсионерки рассказала, что на ее мать, которая попросила выпустить ее на станции Ползуново, «махнули рукой», и, несмотря на вежливую просьбу, не открыли дверь в нужный момент. Проводница отказалась дернуть стоп-кран и высадила женщину на следующей станции, которая находилась в трех километрах от нужного ей населенного пункта.

— Кончилось все тем, что маму эта проводница высадила на следующей станции Лебяжка, буквально в лесу, в полной темноте, одну. И махнула рукой: типа, иди туда, дойдешь до домов, — рассказала дочь пенсионерки, ее слова приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».

После того, как женщина провела на морозе два часа, она наконец вышла к жилым домам, и родственники забрали ее домой. В руководстве Западно-Сибирской железной дороги ситуацию назвали «недопустимой» и пообещали выплатить пожилой пассажирке компенсацию за доставленные неудобства.

13 декабря 2024 года сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автобуса, который высадил из общественного транспорта девочку из-за неоплаты проезда. Полицейские установили личность водителя и доставили его в территориальный отдел.