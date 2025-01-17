Военный автомобиль подожгли в Новой Москве

Неизвестный поджег военный автомобиль УАЗ «Патриот» на парковке у дома в поселении Десеновское в Новой Москве. Об этом в пятницу, 17 января, сообщил Telegram-канал Baza.

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По его данным, очевидцы случившегося не застали сам момент поджога, однако после начала пожара сразу же связались с профильными службами. Внутри транспорта никого не было, никто не пострадал, говорится в публикации.

Замоскворецкий районный суд Москвы 27 декабря отправил под стражу пенсионера Ивана Зелинского, который поджег полицейский автомобиль в центре столицы.

Девушка по заданию Службы безопасности Украины 18 декабря подожгла служебный автомобиль около Нагатинского районного суда в Москве. Преступница предприняла попытку скрыться, однако ее быстро задержали правоохранители.