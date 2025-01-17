Обыски прошли в квартире родителей Ильи Яшина*

Оппозиционный политик Илья Яшин* сообщил, что правоохранители пришли с обысками в квартиру его родителей.

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По словам общественника, случившееся связано с уголовным делом о невыполнении обязанностей иностранного агента, по которому Яшина* объявили в федеральный розыск в России.

После обысков мать и отца политика допросили в следственном отделе. Правоохранители пытались выяснить, поддерживают ли те контакт с сыном, и где он находятся в нынешний момент.

— Все это неприятно, но ожидаемо, конечно, — передает слова Яшина* РБК.

Политика объявили в федеральный розыск в России в конце декабря. При этом по какой именно уголовной статье разыскивают общественника, в соответствующий базе МВД не сообщалось.

2 августа Яшин*, который прибыл в США после обмена заключенными, выразил желание вернуться обратно в Россию. Политик не считает свое отправление в Германию добровольным и описывает его как незаконное выдворение. После прилета в США оппозиционер заявил, что Запад должен «протянуть руку» россиянам и ослабить санкции, чтобы помочь им увидеть мир и получить образование.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.