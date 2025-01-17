Летевший в Москву пассажирский самолет резко сменил курс

Летевший из-за рубежа в Москву самолет авиакомпании Fly One Armenia резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Еревана в российскую столицу Airbus A320 в пятницу, 17 января. Экипаж доложил диспетчерам о больном пассажире на борту и решил следовать на незапланированный аэродром.

В результате воздушное судно совершило вынужденную посадку в аэропорту Астрахани. О нынешнем состоянии больного не сообщается.

Ранее стало известно, что самолет российской авиакомпании, летевший во Владивосток из китайского города Санья, экстренно сменил курс и сел в другом городе. Уточняется, что лайнер совершил незапланированную посадку в городе Ухань из-за плохого самочувствия пассажира.