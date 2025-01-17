Эксперт по снятию стресса покончила с собой из-за стресса

В Москве эксперт по быстрому снятию стресса покончила с собой из-за стресса
В российской столице мертвой найдена женщина - психолог и эксперта по быстрому снятию стресса. Труп женщины обнаружили 16 января в квартире, рассказывает РЕН ТВ.
По предварительным данным, 52-летняя москвичка покончила с собой из-за того, с чем боролась профессионально, - из-за стресса. Отмечается, что коуч сама состояла на учете в психоневрологическом диспансере.
В своих соцсетях женщина позиционировала себя как специалиста по повышению психологической устойчивости, проводила специализированные тренинги.
По данному факту правоохранители начали проверку.