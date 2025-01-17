Гражданка Норвегии чуть не умерла от операции в клинике Хайдарова

Адвокат гражданки Норвегии Дмитрий Зацаринский заявил о подаче заявления в Следственный комитет России с требованием провести проверку клиники «звездного» хирурга Тимура Хайдарова, где чуть не умерла его доверительница. Об этом пишет РЕН ТВ.

Ранее после операции в клинике известного пластического хирурга Тимура Хайдарова Q Plastique в Москве умер пациент. Операцию проводил хирург Илья Елагин, ему ассистировал Тамерлан Кадзаев. Им предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг. Следствие считает, что в медицинскую карту были внесены изменения, чтобы скрыть следы некачественной и небезопасной медицинской помощи.

По словам адвоката Дмитрия Зацаринского, после операции в клинике пострадала и гражданка Норвегии, которая специально приехала в Москву, увидев впечатляющие результаты работы хирургов этого учреждения в интернете. В 2023 году она заключила договор с клиникой и заплатила 1 248 000 рублей, однако никаких финансовых документов об оплате ей не выдали.

Гражданке Норвегии была поведена липосакция, ее выполнял доктор Раджабов, у которого, как выяснилось позднее, не было высшего медицинского образования. При этом изначально женщина договаривалась о том, что оперировать ее будет сам Хайдаров.

«В результате некачественных медицинских манипуляций возникло гнойно-септическое инфекционное заболевание, от которого она чуть не умерла и вынуждена была лечиться за границей, потратив миллионы рублей на лечение и восстановление, испытывая дикие боли и получив громадный стресс», - пояснил адвокат.

Он отметил, что у его доверительницы после операции расходились швы и гноилась рана, а также начался некроз тканей. В выделениях обнаружили синегнойную палочку, которой женщина заразилась во время операции. Экспертиза показала, что неквалифицированный хирург нанес здоровью пострадавшей тяжкий вред.

Зацаринский подчеркнул, что подал заявление в Следственный комитет, потребовав провести проверку клиники по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере.

Отметим, что это не первый скандал, который разгорелся вокруг Хайдарова. Ранее певица Слава, а за ней и Любовь Успенская обвинили его в некачественно проведенных операциях.