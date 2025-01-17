Мошенники обманули известного советского разведчика

Ветерана Службы внешней разведки Геронтия Лазовика обманули мошенники в столице. У него украли свыше 1 миллиона рублей, пишет «МК».

Как отмечается, Лазовику поступил звонок в минувший вторник от афериста, представившегося мэром Москвы, через WhatsАpp. Аферист попытался узнать, есть ли у Лазовика деньги.

В итоге мошенник выяснил, что у 92-летнего пенсионера имеются сбережения, после чего злоумышленник заявил о необходимости проверить законность их приобретения. Он заставил мужчину выбросить деньги в окно. В итоге Лазовик лишился более миллиона рублей.

Геронтий Лазовик - бывший советский резидент в Австралии, с его помощью были завербованы местные высокопоставленные чиновники. Также он возглавлял в КГБ СССР отдел, который курировал вопросы эмиграции.