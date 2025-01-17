Завершено расследование дела экс-замглавы Генштаба Шамарина

Завершено следствие по делу генерала Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки в 36 млн рублей. Об этом рассказал РИА Новости его адвокат Михаил Перцев.

«Следствие завершено в конце декабря, мы сейчас знакомимся с материалами», — отметил он.

При этом суд продлил срок ареста Вадима Шамарина на три месяца. Об этом сообщают «Известия». Генерал пробудет в СИЗО по меньшей мере до апреля 2025 года.

Напомним, что Шамарина задержали 22 мая 2024 года. Ему предъявили обвинение в получении взятки от руководства Пермского телефонного завода «Телта» в размере 36 млн рублей за помощь в увеличении объема поставок и общее покровительство. 13 ноября на заседании суда стало известно, что Шамарин признал вину и заключил досудебное соглашение. Тем не менее, несмотря на позицию защиты, меру пресечения генералу не смягчили и оставили его под арестом.