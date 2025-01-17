СК предъявил обвинения Моргенштерну*

Следственный комитет предъявил обвинение в уклонении от исполнения обязательств иноагента рэперу Алишеру Моргенштерну*. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет ТАСС.

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Моргенштерн* уехал из России еще до начала спецоперации - после того, как глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что музыкант может быть связан с торговлей наркотиками. С 6 мая 2022 года музыкант был включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

По словам источника издания, решение о привлечении Моргенштерна* к уголовной ответственности было принято столичным следователем, и обвинение было объявлено рэперу и его защите под расписку.

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Моргенштерн* обвинен в совершении преступления, предусмотренного ч . 2 ст. 330.1 УК РФ (Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), уточнил собеседник агентства.

Адвокат рэпера Сергей Жорин подтвердил эту информацию и заявил, что Моргенштерн* вину не признает.

«Мы считаем включение Моргенштерна* в реестр иностранных агентов незаконным и необоснованным. (…) При этом, как следует из Telegram-канала нашего доверителя, Алишер ставит соответствующую плашку, поэтому мы будем доказывать его невиновность», - заявил защитник.

Напомним, что ранее Моргенштерн* признался, что страдает «глубочайшей депрессией и шизой», пообещал исправиться и встать «на путь трезвости», а также публично попросил прощения у бывшей жены Дилары. Однако Дилара Зинатуллина отказалась принять публичные извинения музыканта, заявив в своем Telegram-канале, что они неискренние и он «продаст мать» за одобрение общества.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом