В Севастополе приостановили работу волонтеров по уборке мазута

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал в своем Telegram-канале, что работа волонтеров по уборке мазута временно приостановлена из-за шторма.

"В связи с ухудшением погодных условий работа волонтеров приостановлена. Ликвидацией последствий занимается только спасательная служба Севастополя", - пояснил Развожаев.

Он добавил, что в районе "Серебряного бриза" в Каче работы полностью завершены, весь загрязненный грунт собран и вывезен. До этого вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что радикальный рост стоимости отдыха на юге России на фоне разлива мазута в Черном море не ожидается.

По его словам, сильного взлета цен и роста потока в Сочи, Адлер и Геленджик не будет.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии.

По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.