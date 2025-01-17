Режим «Ковер» ввели в аэропорту Владикавказа

Днем в пятницу, 17 января, в Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности и ввели режим «Ковер». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меняйло.

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Режим «Ковер» означает, что аэропорт Владикавказа будет временно закрыт на посадку и вылет воздушных судов. Меняйло подчеркнул, что в регионе продолжает круглосуточно работать оперативный штаб.

«Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности. <…> Прошу сохранять спокойствие и не реагировать на провокации», - заявил глава республики.

В конце декабря 2024 года Меняйло сообщал, что силы ПВО сбили два беспилотника в Северной Осетии. В регионе был объявлен режим опасности БПЛА.