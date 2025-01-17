Суд взыскал деньги Ларисы Долиной с дропперов

Часть средств, которые мошенники похитили у певицы Лариса Долиной, взыскана по решению суда. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Иск в защиту артистки подала прокуратура Центрального округа столицы. Дело рассматривали в Йошкар-Оле - жители этого города были вовлечены в преступную схему. Они выполняли роль так называемых дропперов - эти люди по указанию кураторов перебрасывают друг другу деньги обманутых россиян, в конечном итоге все суммы уходят мошенникам. Дропперам же достается небольшая "комиссия".

Следователям удалось отследить схему перекачивания денег Ларисы Долиной. В общей сложности по решению суда с дропперов взыскано 69 миллионов рублей. Возможно ли фактически выполнить решение суда, пока сказать сложно - во всяком случае задержанные подозреваемые вряд ли обладают такими доходами.

Долина заявила о постоянном давлении на нее из-за квартиры

Напомним, что Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников в прошлом году. По указанию аферистов артистка продала элитную квартиру в центре Москвы, перевела часть денег на "безопасные счета", наличные отдала курьеру. Общая сумма ущерба оценивается в 200 миллионов рублей.