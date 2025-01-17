СК и Генпрокуратуру попросили проверить деятельность Чубайса

Главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина попросили проверить деятельность бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса на предмет наличия преступления. С такой просьбой выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в пятницу, 17 января.

— В адрес председателя Следственного комитета Российской Федерации А. И. Бастрыкина направили совместно с депутатом Государственной думы А. К. Луговым запрос с просьбой инициировать проведение доследственной проверки служебной деятельности на предмет наличия признаков соответствующих преступлений в отношении Чубайса Анатолия Борисовича, — передает слова Картаполова ТАСС.

Кроме того депутаты Госдумы обратились в Генпрокуратуру России. Там попросили предоставить информацию об имеющихся материалов по возбужденным делам в отношении Чубайса.

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Ранее двух бывших топ-менеджеров «Роснано» объявили в международный розыск за многомиллиардные хищения. По версии следствия, они вместе с несколькими сообщниками вывели из компании более 1,6 миллиарда рублей. При этом сам экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс находится вне следствия. Подробнее об этой преступной схеме — в материале «Вечерней Москвы».