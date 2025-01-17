Бывший министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков обвинил администрацию Кирово-Чепецкой ИК-5 в срыве его условно-досрочного освобождения (УДО). Ему назначили дисциплинарное наказание из-за лекарств в его прикроватной тумбочке, которые ему выписали врачи. Об этом в пятницу, 17 января, сообщил Telegram-канал Mash.

Отмечается, что из-за этого Стрелкову могут отказать в ходатайстве об УДО на заседании в среду, 22 января. При этом его адвокаты заявили, что это попытка не дать ему выйти из колонии. Они отметили, что в камере негде хранить лекарства, кроме тумбочки, а носить постоянно таблетки при себе неудобно, передает Telegram-канал.

24 декабря прошлого года Игорь Стрелков попросил суд освободить его из колонии. Осужденный через своего адвоката подал прошение о замене наказания с лишения свободы на принудительные работы.

До этого появились сообщения, что Стрелкову стало плохо в колонии. Мужчина начал жаловался на боли в сердце. У 53-летнего Стрелкова начали регулярно отниматься руки. При этом его адвокат настаивал на переводе бывшего министра в больничных стационар.