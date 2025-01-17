Заслуженного тренера РФ заподозрили в совращении 12-летних девочек

Заслуженного тренера России по легкой атлетике Владимира Дротика задержали по подозрению в совращении ребёнка в Ростовской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, Дротик якобы приставал к ребенку в период с 7 по 11 января в Волгодонске. Полиция проводит проверку. Если информация подтвердится, то тренеру грозит от 4 до 8 лет лишения свободы.

Сам Дротик более чем за 30 лет работы воспитал несколько призеров и чемпионов РФ, в том числе и призерку Олимпийских игр Юлию Гущину. Три года назад спортивный блогер Виктор Кравченко сделал про него сюжет, рассказав, что мастер спорта выживает на зарплату 22 тысячи рублей в месяц и пытается погасить кредит в 1,5 млн рублей. Неравнодушные зрители тогда пожертвовали Дротику в общей сложности 1,8 млн рублей.