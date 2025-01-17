Задержан подозреваемый в краже денег из сейфовых ячеек в Сочи

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила о задержании подозреваемого в краже 168 миллионов рублей из сейфовых ячеек в депозитарном центре в Сочи. Соответствующей информацией она поделилась в Telegram-канале.

Как отмечается, часть похищенных денег найдена в тайнике в лесу. По словам Волк, в течение нескольких дней в полицию Сочи поступило 18 заявлений от пострадавших. Они сообщали о том, что их деньги, которые хранились в многофункциональном депозитарном центре, пропали.

«Полицейские в кратчайшие сроки установили, что к хищениям может быть причастен исполняющий директор организации», - добавила она.

600 тысяч долларов США были изъяты. Следователем отдела полиции Центрального района города-курорта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 158 УК РФ. Выясняются все обстоятельства произошедшего, заявили в МВД.

Как писал Telegram-канал Baza, пропажа денежных средств была замечена клиентами «Многофункционального депозитарного центра» на улице Войкова 14 января. Деньги из банковских ячеек исчезли за новогодние каникулы. Изначально было известно об пропаже 6 млн рублей у одного из клиентов, затем число пострадавших возросло. Некоторые откладывали деньги на покупку недвижимости.